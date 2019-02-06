В Международный день саамов в Мурманске состоялось торжественное поднятие саамского флага

Сегодня, в Международный день саамов, в Мурманске состоялся торжественный митинг с поднятием саамского флага. В торжествах принял участие министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Глеб Шинкарчук.

Обращаясь к представителям саамского народа по поручению губернатора Марины Ковтун, министр отметил, что Международный день саамов традиционно широко отмечается не только в Мурманской области, но и в северных провинциях Норвегии, Финляндии, Швеции.

«Спасибо вам за то, что, несмотря на урбанизацию и внутреннюю миграцию, вы смогли сохранить свою самобытность, культуру и традиции», – подчеркнул Глеб Шинкарчук.

Представители саамского народа входят в ряд рабочих групп, созданных в правительстве Мурманской области для решения насущных вопросов коренного народа. Большинство их них необходимо решать на законодательном уровне, для чего специальная рабочая группа создана и в областной думе, куда впервые вошли представители саамских общин, говорилось в выступлении министра.

Глеб Шинкарчук тепло поздравил народ саами с праздником и пожелал, чтобы в их домах всегда царили тепло, любовь и взаимопонимание.

Кульминацией церемонии стало торжественное поднятие саамского флага на флагштоке рядом с флагами России и Мурманской области.