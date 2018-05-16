В Международный день семьи в областной «Кировке» объявили о старте VII Всероссийской акции «Добровольцы - детям»

15 мая в рамках открытия Всероссийской акции «Добровольцы - детям» состоялась программа «Мы вместе!». Специалисты Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в образах любимых героев всех детей Маши и Симки рассказали детям о важности Международного дня семьи. Ребята отгадывали загадки о семье, попытались выяснить кто главнее - мама или папа, пришли к выводу, что главнее всего семья и важно, чтобы все всегда были вместе, и во всём друг другу помогали.

В финале мероприятия ребята сделали разноцветные ладошки, на которых написали имена членов своей семьи. Вместе с этим символом акции участники исполнили зажигательный танец «Счастье в ладонях».

В рамках проведения акции «Добровольцы - детям» специалисты Дворца культуры подготовили для мурманчан яркую и насыщенную программу, где никому не придется скучать. В течение всего лета пройдут веселые праздники, интересные акции, увлекательные квест-игры и запоминающиеся флеш-мобы.

Следующим мероприятием станет областной праздник «Когда на планете хозяева дети», посвященный Международному дню защиты детей. Он состоится 1 июня.