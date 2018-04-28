29 апреля в 15.00 в Международный день танца состоится концерт заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» (г. Мурманск, ул. Пушкинская д. 3, Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С. М. Кирова, Зрительный зал).

Традиционно концертная программа будет посвящена участникам коллектива, кто первый раз выйдет на сцену, у кого еще впереди длинная и трудная дорога к танцу. Тем, кто заканчивает свой творческий путь в ансамбле и вступает в серьезную взрослую жизнь, и, конечно, педагогам.

Все участники коллектива говорят в один голос: «Радость» - вторая семья! Здесь нас любят, учат понимать и ценить прекрасное! Но, пожалуй, самое главное – это настоящая крепкая многолетняя дружба!».

Гостей ожидают премьеры танцевальных композиций, поставленных в коллективе ведущими балетмейстерами России А. Ледовским, Ю. Зюзиной, А. Ситниковой, миниатюры хореографического наследия «Золотого фонда», полюбившиеся зрителям и исполнителям хореографические номера из репертуара ансамбля танца «Радость».