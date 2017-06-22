В Международный день йоги мурманчанки с помощью флэшмоба около Кольского залива призывали в Мурманск хорошую погоду

Четыре мурманчанки в Международный день йоги вышли к морскому вокзалу Мурманска, чтобы попросить у природы тёплого лета. Свою практику они выполнили, несмотря на промозглую погоду и дождь.

Сурьи Намаскар – или приветствие Солнцу – набор асан йоги, выполняющихся друг за другом. Вышедшие на флэшмоб мурманчанки повторили упражнение 108 раз. Практика заняла чуть более часа.

- Каждое движение в практике Сурьи Намаскар - это посвящение Солнцу. В идеале эта практика выполняется вместе с мантрами и визуализациями. Мы же сделаем её в упрощенном виде, но сохраним смысловое наполнение, - рассказала инструктор по универсальной йоге в Мурманске Юлия Иванова.

Количество повторений, а это 108 раз, выбрано не случайно. Это число является сакральным для йогической практики и философии. Культ числа 108 повсеместно распространен в Индии - там оно считается священным и символизирует небо. Все потому, что по легенде бог Солнца Шива за год совершает именно 108 шагов по небосклону, огибая Землю.

А для любителей йоги напомним, что на канале «Арктик-ТВ» транслируется программа «Йога из Аргентины - без преград». Она предназначается для тех, кто заботится о своём здоровье. Инструктор Анна Черных на связи из Аргентины проводит видеоуроки йоги. Смотрите их на канале «Арктик-ТВ» по вторникам и пятницам в 8.30.