В международный круизный маршрут «NorthernLights Express» вошёл Мурманск и Кировск

Кировск стал точкой маршрутов наземных круизных туров. Более 150 туристов из Индонезии, Коста-Рика, Бразилии, Швейцарии, Тайваня и других государств посетили Кировск в рамках туристических маршрутов компании «Eurasian Trains & Tours» (Германия) на чартерных поездах.

Туристы отправляются из Москвы в специальных комфортабельных вагонах, с собственным вагоном-баром и вагоном-рестораном. В Кировске они посещают ЭВЦ «Снежная деревня», катаются на снегоходах и охотятся на северное сияние. После ночевки в гостинице участники туров отправляются в Саамскую деревню на территории Ловозерского района и далее в Мурманск.

На встрече с представителями администрации Кировска организаторы туров отметили, что круизное направление, названное «NorthernLights Express», пользуется популярностью в зимнее время года. Следующий наземный тур состоится в декабре 2019 года, туристы проведут в Кировске 30 декабря, отмечать Новый год они будут в столице Заполярья.