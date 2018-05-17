В Междуречье обсудили вопросы социально-экономического развития

16 мая в СДК Междуречья состоялось выездное совещание по вопросам социально-экономического развития сельского поселения. В нем приняли участие глава Кольского района Валентина Кустенкова, глава администрации Кольского района Александр Лихолат, заместитель главы администрации Кольского района Сергей Сергун, глава муниципального образования сп. Междуречье Юрий Забабурин, главный врач Кольской «ЦРБ» Александр Корсаков, депутаты Совета депутатов сельского поселения, руководители социальных учреждений, а также представители управляющей кампании ООО «Кольский дом».

- Междуречье - один из самых сложных населенных пунктов в Кольском районе, - отметил глава администрации Кольского района Александр Лихолат, - тем не менее, за прошлый год, благодаря совместной работе правительства Мурманской области, администраций района и сельского поселения, депутатского корпуса нам удалось достичь значительных результатов в вопросах улучшения социально-экономического развития этого муниципалитета.

В 2017 году был сдан в эксплуатацию обновленный сельский Дом культуры в Междуречье. Реализовать проект удалось благодаря ряду федеральных и региональных программ. Также были расселены два аварийных дома в проселке Килпъявр. Заасфальтирована внутрипоселковая дорога в Минькино. На ее реконструкцию потратили порядка 30 миллионов рублей.

Обсудили на выездном совещании и состояние жилого фонда сельского поселения. До января 2017 года жилфонд в поселке обслуживало МУП «Лавна», оно же выполняло и роль ресурсоснабжающей организации. Сейчас предприятие - банкрот. Его кредиторская задолженность перед гарантирующим поставщиком «КолАтомЭнергоСбытом» составляет более 50 миллионов рублей. Теперь полномочия в сфере ЖКХ исполняет Кольский район. Сейчас готовятся договоры для передачи муниципального имущества в ведение МУП «УЖКХ Кольского района». Оно должна начать обслуживать жилфонд уже с 1 июня.

- Мы проделали огромную работу для того, чтобы установить тарифы на воду, тепло, канализацию во всех двадцати двух сельских населенных пунктах района, - сообщил на выездном совещании Александр Лихолат. – Удалось паспортизировать все сети, в том числе и бесхозные. В частности, в 2017 году мы отремонтировали водовод в Килпъявре. Сейчас готовится проектно-сметная документация для планового ремонта сетей в остальных населенных пунктах сельского поселения.

Отдельный вопрос совещания – предстоящая реконструкция водозаборных сооружений в поселках Белокаменка, Междуречье и Минькино. Уже в этом году этим сельским поселениям будет выделено по полмиллиона рублей на установку новых фильтров на водозаборах.

Планируется модернизация и электрокотельной в Междуречье. В этом году в порядок предстоит привести электрощитовые и автоматику объекта. Начнутся в летний период в сельском поселении и ремонты сетей тепло и водоснабжения. Сметы уже готовы. Работы будут проводиться за счет средств местного бюджета. Помимо этого, будут проведены капитальные ремонты кровель в двух домах Междуречья и Мишуково. В следующем году в программу капитального ремонта попал еще один многоквартирный дом поселения.

Еще один вопрос касался реализации в сельском поселении программы «комфортная городская среда» и «инициативное бюджетирование». В этом году бюджет Междуречья составляет более 24 миллионов 680 тысяч рублей. Из них 2 миллиона 290 тысяч рублей будет потрачено на благоустройство.

- Мы провели публичные слушания и решили продолжить благоустройство вокруг нашего нового СДК, - рассказал глава муниципального образования сп. Междуречье Юрий Забабурин. - Уже есть проект, для его реализации необходим 1 миллион 750 тысяч рублей. 1 миллион 153 тысячи нам выделяет Мурманская область. Остается собрать остальные средства.

В планах заасфальтировать и автодорожный спуск к поселку Мишуково. Сейчас готовится проект реконструкции автоподъезда, соединяющего федеральную трассу с населенным пунктом. Работы могут начаться уже в 2019 году.

Обсудили на совещании и строительство современного досугового центра в Минькино.

- Мы уже выделили земельный участок под строительство этого центра, - рассказал Александр Лихолат, - он будет располагаться на территории бывшего детского сада. Один миллион рублей из бюджета района будет потрачен на создание проекта досугового центра. В здании планируется разместить почту, паспортный стол, библиотеку с читальным залом, который может быть трансформирован для проведения культурно-массовых мероприятий. Одновременно центр сможет принимать до 60-ти жителей Минькино. Новый досуговый центр станет филиалом междуреченского СДК. Мы планируем открыть его в 2019 году.

По словам Юрия Забабурина, муниципалитет планирует в этом году привести в порядок одну из дорог в поселке, а также заняться модернизацией освещения в Белокаменке и Килпъявре. Новые опоры освещения установят и в районе родника в Минькино.

Обсудили на совещании и вопросы здравоохранения.

- За последние несколько лет в этом направлении проделана огромная работа, - доложил главный врач Кольской «ЦРБ» Александр Корсаков. - Приведен в порядок ФАП в Ура-Губе. Уже закончен ремонт помещений в новом фельдшерско-акушерском пункте села Минькино. Его разместили на базе местной школы-интерната. Сейчас рабочие приступают к строительству отдельного входа в ФАП. Идет процесс закупки оборудования, уже можно начинать процедуру лицензирования. Откроется пункт 1 июля.

Продолжается и ремонт фельдшерско-акушерского пункта в Мишуково. Он был закрыт в соответствии с предписанием «Роспотребнадзора». Модернизация этого объекта должна завершиться до 1 декабря. Преобразилась и амбулатория в Междуречье. Уже готова новая процедурная. Также на базе амбулатории создан дневной стационар, осталось получить лицензию. В перспективе планируется создать новый ФАП в Килпъявре.

После совещания руководители Кольского района провели прием жителей Междуречья. Обсуждались вопросы своевременного вывоза мусора, капитального ремонта домов, а также отлова бездомных собак на территории сельского поселения.