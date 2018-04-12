В Междуречье откроется передвижная выставка Областного краеведческого музея «Наш дом - Земля»
12 апреля в Междуреченском сельском доме культуры начнёт работу передвижная выставка Мурманского областного краеведческого музея «Наш дом Земля», приуроченная ко Дню космонавтики.
На выставке представлены фотографии, сделанные в 2001–2015 годах летчиками-космонавтами Российской Федерации на борту Международной космической станции. Авторы фотографий – Герои Российской Федерации Юрий Владимирович Усачев, Фёдор Николаевич Юрчихин, Павел Владимирович Виноградов.
Фотографии были переданы в дар музею Ю.В. Усачевым во время поездки в Мурманскую область в июне 2015 года.
Фотовыставка дает уникальную возможность увидеть нашу планету с высоты космической орбиты, глазами космонавта: хрупкую, прекрасную, неповторимую, узнаваемую и загадочную одновременно.
Выставка работает до 21 апреля.