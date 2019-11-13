В Междуречье прошёл VII фестиваль национальных культур «Венок дружбы»

Национально-культурные общественные объединения «Дом дружбы» Мурманской области являются постоянными участниками мероприятий этого сельского поселения. На День народного единства коллектив Дома дружбы привез яркую творческую программу с выставками, национальными блюдами, танцами и играми.

В фойе Дома культуры жителей Междуречья заманили ароматы блюд национальной кухни. Жижиг-галнаш - национальное чеченское блюдо, хуплу и йăва - традиционные чувашские колобки с медом, вкуснейшие русские блины, молдавские плэчинте и мэлигуцэ, украинский борщ с пампушками, заполярная копченая кумжа и многие другие блюда приготовили национально-культурные общественные объединения «Дома дружбы» и жители сельского поселения.

Гости фестиваля познакомились с выставками декоративно-прикладного искусства, народными играми и танцами, приняли участие в мастер-классах по изготовлению обережной куклы-мотанки. С большим интересом взрослые и дети играли в народную дагестанскую игру с платком, танцевали украинский гопак, кавказскую лезгинку, водили русский хоровод. Никого не оставили равнодушными заводные частушки в исполнении Александра Федорова из ансамбля чувашской песни «Акатуй».

Завершился фестиваль праздничным концертом, в котором приняли участие Еврейский благотворительный центр «Забота - «Сияние Хэсэда», Местная национально-культурная автономия немцев г. Мурманска, Национально-культурная автономия «Украинцы Мурманской области», Объединение украинцев Мурманской области, Чувашское культурное общество «Чувашский край», Русский национальный культурный центр «Рябиновый край» и другие. Зрители тепло принимали выступления ансамбля казачьей песни «Северная станица», хоров украинской песни «Лелеки» и «Джерела», клуба сквер-данса «Polar Light Dancers», ансамбля еврейской песни «Ткума», ансамбля чувашской песни «Акатуй». На молдавском языке исполнила песню Оксана Могилина, а Светлана Амбарцумян спела о своей родине на армянском языке.

«Мы все родом из Советского Союза и знаем, что такое дружба народов. В Междуречье всего одна улица, на которой проживают представители 20 национальностей, которые являются добрыми соседями. Россия оказалась тем теплым домом, в котом есть место всем», - поприветствовал участников фестиваля глава сельского поселения Юрий Иванович Забабурин.

Мероприятие организовано Междуреченским сельским домом культуры при поддержке Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области и ГОБУМП «Региональный центр поддержки молодежных и добровольческих инициатив».