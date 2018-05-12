В Междуречье состоится музыкально-поэтический моноспектакль по произведениям Константина Симонова «Истории тяжелая вода»

13 мая в 14.00 в Междуреченском сельском Доме культуры (н.п. Междуречье, ул. Строительная, д. 4а) пройдет музыкально-поэтический моноспектакль по произведениям Константина Симонова «Истории тяжелая вода» в исполнении Михаила Романенко, руководителя народного самодеятельного коллектива драматического театра «Комедиограф».



«Истории тяжелая вода» - это музыкально-поэтический моноспектакль в двух действиях, посвященный подвигу народов нашей страны - Победе в Великой Отечественной Войне. Путь Константина Симонова включает в себя счастливое мирное время, войну и ее осознание, а также трудное и долгожданное возвращение на Родину, к любимым и особенно к любимой. Через призму взглядов знаменитого героя зритель сможет увидеть жизнь всей страны, а также вспомнить, осознать и почувствовать тяжелые и великие годы Подвига и Славы.



Роли исполняют: стихи – Михаил Романенко, живая музыка - Александр Гришин.

Показ спектакля состоится в рамках акции «Театральный десант», которая стартовала в столице Кольского Заполярья 27 января. В мероприятии принимают участие любительские коллективы театрального жанра муниципальных культурно-досуговых, образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования Мурманской области.

Учредитель акции – Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.