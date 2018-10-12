В Междуречье стартует традиционная областная молодежная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!»

Сегодня, 12 октября, в 16.00 в Междуреченском сельском Доме культуры (ул. Строительная, 4а) стартует традиционная областная молодежная акция в поддержку здорового образа жизни «Живи ярко!».

Молодежная акция «Живи ярко!» проводится с 2015 года на территории муниципальных образований Мурманской области. Мероприятие направлено на профилактику вредных привычек и формирование положительного отношения к здоровому образу жизни среди подростков и молодёжи, информирование о различных формах участия в общественной жизни региона и проявления социальной активности. Акция включает в себя дискуссии, ток-шоу, тренинги, мастер-классы на самые актуальные молодежные темы, выступления творческих коллективов, конкурсы, квест-игры, флеш-мобы, спортивные соревнования, творческие мастерские.

В этом году акция посвящена 80-летию со Дня образования Мурманской области и пройдет под девизом «Мурманская область – регион возможностей». Представители активной молодежи Заполярья расскажут о перспективах и возможностях региона для молодых людей, о том, как можно себя реализовать и проявить, чем заняться в свободное время, независимо от того, где ты живешь: в центре или на окраине, в маленьком поселке или городе. В числе участников команды акции – успешные и талантливые ребята, достигшие высоких побед и результатов в различных областях: спорте, культуре, науке, общественной жизни.

Учредитель акции – Комитет по культуре и искусству Мурманской области, организатор – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.