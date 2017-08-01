В Междуреченском сельском Доме культуры близятся к завершению работы по капитальному ремонту здания

Заместитель председателя комитета по культуре и искусству Мурманской области Александр Баранников вчера принял участие в оценке завершающихся работ по капитальному ремонту здания Междуреченского сельского Дома культуры. На объекте побывали представители заказчика – Междуреченского СДК, комитета по культуре и искусству Мурманской области, Министерства строительства и территориального развития Мурманской области, администрации Кольского района.

Члены комиссии в целом были удовлетворены представленными подрядчиком ООО «Строй-Норд» объемом и качеством выполненных работ. Подрядчику были высказаны и замечания в связи с выявленными недоделками, которые будут устранены в кратчайшие сроки.

Капитальный ремонт Междуреченского сельского Дома культуры ведётся при поддержке правительства Мурманской области в рамках реализации государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона», а также за счет муниципальных бюджетов Кольского района и сельского поселения Междуречье.

Из областного бюджета на указанные цели за последние два года направлено 19,3 млн рублей.