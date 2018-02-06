В МФЦ Мурманской области начался приём заявлений на назначение выплат в связи с рождением первого ребёнка

В многофункциональных центрах, действующих на территории Мурманской области, начался приём заявлений о предоставлении ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребёнка.

Эта выплата была введена по инициативе Президента Российской Федерации и рассчитана на повышение материального благополучия малообеспеченных семей.

В текущем году на получение денежной выплаты могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Мурманской области за II квартал предыдущего года. Размер ежемесячной выплаты составит 15048 рублей.