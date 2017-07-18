В МФО темнят - в Мурманской области «Народный контроль» провёл мониторинг деятельности микрофинансовых организаций

Мониторинг деятельности микрофинансовых организаций был проведён в Мурманской области в рамках партпроекта «Народный контроль». Его итоги подвёл председатель регионального Общественного совета по партийному проекту «Народный контроль», председатель регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин.

«В Мурманской области зарегистрированы 12 микрофинансовых организаций, входящие в единый реестр Центрального Банка Российской Федерации. Также на территории региона, работают МФО, либо зарегистрированные в других субъектах, либо работающие по франшизе, - сообщил он. – Сразу хочу отметить, что все организации, которые мы посетили, отказались предоставить данные, насколько итоговые выплаты могут превышать первоначальный заем».

Напомним, что с 1 января этого года вступило в силу ограничение на рост долга по займам МФО. Теперь неплательщику нельзя будет начислять проценты, превышающие взятую в долг сумму более чем в 3 раза по уже подписанным договорам.

«Таким образом, отказ МФО предоставить нам возможность определить, насколько полная стоимость по действующим договорам превышает первоначальный займ, вызывает определенные вопросы», - подчеркнул Лашин.

Также председатель регионального Общественного совета по партийному проекту «Народный контроль» рассказал, что при попытке взять займ специалисты МФО уточняли, что точный процент будет известен только после подписания договора.

«Таким образом, клиент такой организации, не оформив договор, даже не узнает, какие проценты ему предстоит платить, - подчеркнул он. – Во всех проверенных организациях в типовых договорах не указан процент по кредиту. Кроме того, часть МФО помимо самого займа навязывают клиенту дополнительные услуги, например, страховку. Причём есть примеры, когда на сумму страхования начисляются проценты займа. Не везде представлена полная информация о самой организации, выдающей займ.

В заключение Лашин рассказал, что на заседании регионального политсовета был заслушан отчёт о проделанной работе в рамках партпроекта «Народный контроль». По итогам обсуждения было предложено в рамках партпроекта на базе региональной общественной приёмной председателя партии в Мурманской области запустить «Горячую линию» по выявлению возможных нарушений работы микрофинансовых организаций. «Планируем, что она начнёт работу в самое ближайшее время», - заключил он.