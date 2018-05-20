В МГТУ на общем собрании обучающихся избрали новый студенческий совет

17 мая в МГТУ прошло общее собрание студентов, результатом которого стало избрание нового студенческого совета. В ходе общего собрания на основании положения «О студенческом совете ФГБОУ ВО «МГТУ», утвержденного ректором МГТУ 26 марта 2018 г., была определена процедура и порядок избрания делегатов и утверждена повестка дня.

С приветственным словом выступил ректор МГТУ Сергей Анатольевич Агарков. Ректор поблагодарил предыдущий студенческий совет МГТУ за проделанную работу и конструктивный диалог с ректоратом в решении вопросов студенческой молодежи, и пожелал новому составу успехов и плодотворной работы на благо Альма-матер.

Перед началом процедуры избрания членов нового студенческого совета председатель студсовета Никита Вересов представил отчёт о работе студенческого совета МГТУ за 2017-2018 год.

Кандидатуры, предложенные в состав студенческого совета, были избраны открытым голосованием делегатов собрания большинством голосов присутствующих.

По итогам голосования в состав нового студенческого совета вошли 25 человек. На пост нового председателя студсовета была избрана Кристина Хлопотова - студентка 1 курса Естественно-Технологического института МГТУ. Советник ректора Людмила Владимировна Геращенко вручила вновь избранным членам студенческого совета свидетельства с подписью ректора МГТУ.