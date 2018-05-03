В МГТУ прошёл Чемпионат по программированию среди школьников и студентов

28 апреля в МГТУ на кафедре математики, информационных систем и программного обеспечения состоялся очный тур XVIII Чемпионата по программированию среди студентов и школьников Мурманского региона. В этом году в Чемпионате приняли участие команды студентов и учащихся из образовательных учреждений Мурманска, Североморска, Апатитов и Кировска.



Перед началом соревнования к командам с приветственным словом обратились проректор по учебной работе МГТУ Борис Фёдорович Петров и председатель Оргкомитета Чемпионата, заведующая кафедрой МИС и ПО Романовская Юлия Владимировна.



После церемонии открытия команды были распределены по компьютерным классам кафедры МИС и ПО, где их ожидали комплекты задач. Для решения предложенных заданий следовало составить программы на одном из языков программирования Pascal, C, C++, Java.



Проверка представленных решений осуществлялась с помощью системы автоматизированного тестирования, разработанной на кафедре МИС и ПО под руководством ведущего инженера Александра Львовича Брайцева. Техническую поддержку чемпионата осуществлял Мурманский филиал международного разработчика и издателя игр «GameInsight».



На решение задач было отведено 5 часов. Затем участников ожидал небольшой перерыв, в течение которого они могли подкрепить свои силы чашкой чая и выпечкой.



По результатам очного тура Чемпионата жюри присудило по 3 призовых места в двух номинациях. Среди команд образовательных организаций высшего образования места распределились следующим образом:



1 место присуждено команде МГТУ (Асеев Никита, Жучков Андрей и Ермолицкий Тимофей);

2 место – команде МАГУ (Ершов Иван, Шнюков Игорь и Орловский Артур);

3 место – команде МАГУ (Износов Роман, Матусевичус Сергей и Волков Андрей).



Среди команд образовательных организаций среднего общего и среднего профессионального образования наиболее успешными оказались следующие команды:



1 место заняла команда Мурманского академического лицея (Щукин Илья, Шошин Никита и Черногорский Фёдор);

2 место – команда Гимназии №2 г. Мурманск (Фалеев Максим);

3 место – команда СОШ №15 г. Апатиты (Виноградов Никита и Лодыгин Артём).



Всем победителям Чемпионата вручены дипломы и ценные подарки от Мурманского государственного технического университета. Все участники очного тура Чемпионата получили сертификаты участников.