В МГТУ прошел мастер-класс компании HeadHunter

12 октября студенты Мурманского государственного технического университета и Мурманского морского рыбопромышленного колледжа им. И.И. Месяцева приняли участие в мастер-классе, который провела менеджер по маркетингу и связям с общественностью «HeadHunter Северо-Запад» Светлана Конькова.

HeadHunter – ведущая российская компания интернет-рекрутмента, обладающая крупнейшей базой актуальных вакансий и резюме.

Присутствовавшие на встрече студенты имели возможность получить ответы на самые острые вопросы, волнующие каждого молодого специалиста:

– о текущей ситуации на рынке труда;

– о том, какие специальности востребованы на рынке сегодня;

– о востребованности молодых специалистов, не имеющих опыта;

– об уровне заработных плат в различных профессиональных областях;

– об основных ошибках в резюме;

– о том, как успешно пройти собеседование, и многом другом.

Программа мастер-класса была составлена таким образом, чтобы ребята узнали как можно больше о возможностях интернет-ресурса компании HeadHunter по поиску работы. Всё, что увидели и услышали ребята во время встречи, вызвало у них большой интерес. Самые активные участники мастер-класса получили памятные подарки от компании.

Кроме этого, была проведена рабочая встреча с представителями центра довузовской подготовки и профориентации о возможном будущем взаимодействии в области поддержки мероприятий карьерной тематики, проводимых вузом, и обсуждены возможности интеграции вакансий для молодых специалистов в онлайн-инфраструктуру Мурманского государственного технического университета.