В МГТУ прошли пожарно-тактические учения

Контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение с привлечением сил и средств Мурманского пожарно-спасательного гарнизона состоялось вчера на базе Мурманского государственного технического университета.

- Проверялся уровень подготовки начальствующего состава мурманского пожарно-спасательного гарнизона по руководству тушением пожара и проведению аварийно-спасательных работ, а также готовность отдельных пожарно-спасательных подразделений к действиям по предназначению, - пояснил начальник УОПиПАСР Главного Управления МЧС России по Мурманской области полковник внутренней службы Роман Косимовский.

Также в ходе учения было отработано взаимодействие пожарно-спасательных подразделений города и администрации объекта образования.