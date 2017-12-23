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Мурманская область. Арктика23.12.17 07:30

В МГТУ прошли пожарно-тактические учения

Контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение с привлечением сил и средств Мурманского пожарно-спасательного гарнизона состоялось вчера на базе Мурманского государственного технического университета.

- Проверялся уровень подготовки начальствующего состава мурманского пожарно-спасательного гарнизона по руководству тушением пожара и проведению аварийно-спасательных работ, а также готовность отдельных пожарно-спасательных подразделений к действиям по предназначению,  - пояснил начальник УОПиПАСР Главного Управления МЧС России по Мурманской области полковник внутренней службы Роман Косимовский.

Также в ходе учения было отработано взаимодействие пожарно-спасательных подразделений города и администрации объекта образования.

 

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Артём
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александр
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там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
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Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
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