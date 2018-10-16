В МГТУ пройдет День открытых дверей

20 октября 2018 г. в Мурманском государственном техническом университете пройдёт День открытых дверей.

Учащиеся школ и колледжей смогут узнать о возможностях получения высшего образования в крупнейшем университете Мурманской области, программах подготовки бакалавров и специалистов, формах обучения и правилах приёма в 2019 году. В программе мероприятия – встреча с ведущими преподавателями, студентами и руководителями МГТУ.

Абитуриентов и их родителей ждут 20 октября в 15:00 в Мурманском государственном техническом университете: г. Мурманск, пр. Кирова, д. 1, аудитория Л-3.

Дополнительная информация по телефонам: (8152) 40-33-33; 40-33-35; 40-35-67.