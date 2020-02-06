В МГТУ запахло рыбой! ФСБ заинтересовалось криминальным душком

На днях оперативники регионального ФСБ провели обыск в помещениях ФГБОУ ВО «МГТУ». В учебно-экспериментальном цехе силовики обнаружили больше двух тонн рыбной продукции (копченой, вяленой, соленой, свежемороженой, большой объём банок рыбных консервов) на 460 тысяч рублей.

Как пишет «Регион51», ссылаясь на свой источник информации, «всё, естественно, было произведено без соблюдения каких-либо ветеринарных норм и правил маркировки. Мы не настаиваем, но судя по количеству продукции, можем уверенно считать, что её планировалось реализовать в области и за пределами...

Также есть мнение, что организатором противоправной деятельности выступало одно из должностных лиц учебного учреждения. Ну, по крайней мере, руководство всегда в курсе».

Нам остаётся только подождать, что вскроет следствие по данному факту.