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Мурманская область. Арктика15.02.18 09:44

В Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ

Состоялось очередное заседание рабочей группы «Развитие энергетики» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством министра энергетики РФ Александра Новака.

На заседании рабочей группы обсуждались вопросы реализации перспективных проектов в сфере производства, транспортировки, хранения и использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны Российской Федерации. Также рассматривались меры дальнейшего стимулирования геологоразведочной деятельности для ускоренного развития и освоения ресурсной базы, увеличения доли транспорта, использующего сжиженный газ в качестве моторного топлива, а также вопросы развития соответствующей заправочной и сервисной инфраструктуры.

Были рассмотрены вопросы реализации проектов малой генерации электроэнергии в удаленных регионах, полностью или частично расположенных на территории Арктической зоны.

В ходе заседания отмечен высокий потенциал портов Мурманской области в части перспектив развития инфраструктуры по бункеровке морского транспорта сжиженным природным газом.

Во время  выступлений была отмечена важность проведения детальной оценки перспектив использования Кольского полуострова в качестве перевалочного хаба для арктических месторождений на маршруте «Сабетта-Запад» во взаимосвязи с рассматриваемыми вариантами перспективной газификации региона, реализацией инвестиционных проектов, в том числе по замещению использования топочного мазута в теплоэнергетическом комплексе Мурманской области, и с учётом фактически сложившихся объемов бункеровки судов.

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