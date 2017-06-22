В Министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области состоялось заседание рабочей группы по внедрению целевых моделей

Под председательством первого заместителя министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Марии Бородиной состоялось заседание рабочей группы. В сфере её деятельности – внедрение целевых моделей «Технологическое присоединение к электрическим сетям», «Подключение к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» и Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в Мурманской области в части эффективности процедур по подключению к электрическим сетям, к сетям водоснабжения, водоотведения, к системам теплоснабжения.

В заседании приняли участие представители исполнительных органов государственной власти и администраций муниципальных образований Мурманской области, а также региональные предприятия, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.

Члены рабочей группы обсудили проблемы, связанные с реализацией мероприятий «дорожных карт» по внедрению целевых моделей «Технологическое присоединение к электрическим сетям», «Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения». Кроме того, были обозначены текущая стадия реализации мероприятий, указанных в целевых моделях и направленных в том числе на сокращение сроков и этапов технологического присоединения.

По итогам заседания были зафиксированы предложения по достижению показателей указанных целевых моделей в установленный срок и совершенствованию порядка технологического подключения.