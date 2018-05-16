В Министерстве энергетики Российской Федерации состоялось совещание по вопросу газификации Мурманской области

В Москве под председательством заместителя министра энергетики Российской Федерации Кирилла Молодцова состоялось рабочее совещание по вопросу газификации Мурманской области. В совещании принял участие заместитель губернатора Евгений Никора.



На совещании обсуждалось исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 20.04.2018 в части возможности газификации природным газом, в том числе сжиженным, объектов энергетики и промышленных предприятий Мурманской области, а также организации на территории Мурманской области инфраструктуры перевалки газа.