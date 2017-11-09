В Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области наградили победителей конкурсов детских ресурсов

Конкурсы детских рисунков на темы «Охрана лесов от пожаров» и «Охрана лесов от незаконных рубок» были организованы Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области. Они проходили с мая по октябрь в соответствии с планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Мурманской области Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

Всего на конкурсы поступило 205 работ. Наиболее активное участие в творческом состязании приняли учащиеся Оленегорской и Кандалакшской школ-интернатов, школы № 9 г. Североморска, образовательного учреждения № 3 г.Ковдора и школы № 284 ЗАТО г. Островной.

В министерстве состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурсов. Ее провели заместитель министра – начальник управления лесного и охотничьего хозяйства Людмила Сатановская, начальник управления контрольно-надзорной деятельности Дмитрий Аверкиев и начальник отдела государственного лесного надзора и пожарного надзора в лесах Сергей Волошин.

Победителям, занявшим 1, 2 и 3 места, были вручены призы, детям, занявшим 4 и 5 места, – поощрительные подарки.

Победителями конкурсов в различных номинациях признаны:

в номинации «Охрана лесов от пожаров» в возрасте до 8 лет: 1 место – Васильева Евгения, 8 лет; 2 место – Потапов Никита, 8 лет; 3 место – Исаева Полина, 8 лет; 4 место – Герасим Кира, 7 лет; 5 место – Колпакова Полина, 6 лет;

в номинации «Охрана лесов от пожаров» в возрасте от 9 лет: 1 место – Черепович Анастасия, 14 лет; 2 место – Корягина Валерия, 13 лет; 3 место – Морока Софья, 11 лет; 4 место – Тихонова Дарья, 12 лет; 5 место – Суровцева Анастасия;

в номинации «Охрана лесов от незаконных рубок» в возрасте до 8 лет: 1 место – Котов Даниил, 7 лет; 2 место – Зубанова Арина, 5 лет; 3 место – Сенько Антон, 7 лет; 4 место – Кузменко София, 5 лет; 5 место – Васильев Игорь, 6 лет;

в номинации «Охрана лесов от незаконных рубок» в возрасте от 9 лет: 1 место – Васенина Анастасия, 13 лет; 2 место – Стройкина Мария, 13 лет; 3 место – Крюкова Эллина, 12 лет; 4 место – Ехричева Антонина, 17 лет; 5 место – Зодояная Анна, 9 лет.