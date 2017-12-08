В Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области наградили победителей конкурсов детских рисунков и творческих проектов

В Министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области состоялись торжественные церемонии награждения победителей конкурсов творческих проектов «Энергия будущего: альтернативные источники энергии, замещающие нефть, газ и каменный уголь» и детских рисунков «Вода Заполярья». В конкурсах приняли участие дети в возрасте от 7 до 16 лет. Они представили более 190 работ.

В рамках конкурса «Энергия будущего: альтернативные источники энергии, замещающие нефть, газ и каменный уголь» было установлено две номинации: использование возобновляемой энергии (изготовление макета/модели альтернативного источника энергии), альтернативные источники энергии Мурманской области.

Призовые места разделили 13 юных авторов из Мурманска, Гаджиево, Оленьи Губы и Оленегорска. В конкурсе «Вода Заполярья» было установлено три номинации: вода глазами ребенка, вода колыбель жизни, люди и вода.

Победителями признаны 32 юных автора из муниципальных образований Мурманской области.