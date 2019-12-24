В Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики под руководством главы ведомства Александра Козлова состоялось совещание по вопросу создания в Мурманской области территории опережающего развития (ТОР)

В совещании принял участие губернатор Мурманской области.

Территория опережающего развития – государственный механизм стимулирования инвестиций. Резидентам ТОР предоставляются налоговые и административные льготы на период строительства производств.

Решение о создании ТОР в Заполярье было принято в ходе выездного заседания президиума Госкомиссии по Арктике в Мурманске 17 декабря. Вице-премьер РФ Юрий Трутнев одобрил соответствующее предложение региона.

Темой обсуждения сегодняшнего совещания стали основные этапы реализации проекта. Александр Козлов подчеркнул, что в первую очередь нужно определиться с теми инвестиционными проектами, которые попадут в ТОР.

«До конца января необходимо предоставить их комплексные показатели, информацию о земельных участках, о видах деятельности, финансово-экономическое обоснование. И что немаловажно - о планируемом месте регистрации создаваемых объектов. Потому что это – налоговые отчисления в бюджеты. И мы настаиваем на том, что эти проекты должны быть зарегистрированы в тех районах, где они и создаются», - отметил министр.

По словам замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова, «дорожная карта» решения задачи из 6 этапов уже разработана. Постановление правительства РФ о создании ТОР может быть подписано в марте 2020 года. На сегодняшний день в ТОР планируется включить два проекта: комплекс перегрузки угля «Лавна» и создание центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ПАО «НОВАТЭК» в Белокаменке.

«Оба проекта не смогут рассчитывать на те преференции, которые мы готовим для арктических проектов. Поэтому и принято решение о создании отдельной территории опережающего развития», - отметил Александр Крутиков.