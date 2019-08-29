В Минькино открылся современный школьный стадион

В селе Минькино Кольского района сегодня состоялось долгожданное открытие современного спортивного объекта – стадиона для мини-футбола и баскетбола.

С просьбой о строительстве универсальной спортплощадки активные жители села обращались к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву, который дал соответствующее поручение региональным властям. Из резерва правительства Мурманской области на эти цели было выделено порядка 7,5 млн рублей.

Поле для мини-футбола и баскетбола размерами 33 м на 12 м с ограждением и освещением, покрытое резиновой плиткой, построено на территории Минькинской коррекционной школы-интерната, однако пользоваться им смогут не только учащиеся школы, но и все желающие.

По случаю открытия стадиона в школе был устроен спортивный праздник, одним из гостей которого стал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Приветствуя минькинцев, глава региона подчеркнул важную роль общественной инициативы в произошедшем радостном событии.

«Жители Минькино – по-настоящему боевые и неравнодушные. Я считаю, что основная наша ценность – это наши люди. Активные, небезразличные люди, которые любят свой посёлок, свой город, свою область – главное, что у нас есть», – отметил Андрей Чибис.

В ходе знакомства с бытом Минькинской школы-интерната и прогулки по селу местные активисты и глава администрации Кольского района Александр Лихолат высказали главе региона ряд других инициатив. В частности, есть идея создания в Минькино собственного Дома культуры – сегодня минькинцам приходится ездить в ДК в Междуречье.

«На строительство спортплощадки мы очень быстро нашли источник, что называется, вскрыли проблему и моментально её решили. Пример для всех, что, если взяться, всё можно делать быстро и качественно. Месторасположение Минькино в целом очень перспективно, посёлок нужно благоустраивать и развивать. Очень хорошо, что руководство района таким небольшим населённым пунктам уделяет особое внимание. Инициативу о создании в селе пусть маленького, но комфортного и эффективного ДК мы, безусловно, поддержим», – прокомментировал Андрей Чибис итоги поездки.