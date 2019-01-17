В Минькино управляющая компания оставила на 4 часа без отопления жителей дома

Прокуратурой Кольского района проведена проверка по факту отсутствия отопления в ряде квартир в многоквартирном доме № 155 в нп.Минькино, сп. Междуречье Кольского района. Было установлено, что на основании договоров управления ООО «Кола ЖКХ» исполняет функции управляющей организации в отношении многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сп.Междуречье Кольского района.

В период с 26 по 27 декабря 2018 года в двух квартирах в многоквартирном доме № 155 в нп. Минькино сп. Междуречье отсутствовала коммунальная услуга по отоплению (теплоснабжению) в связи с аварией в системе отопления названного МКД (завоздушивание системы, протечка). В результате аварийной ситуации жилые квартиры остались без теплоснабжения (отопления) на время более 4 часов.

В нарушение требований действующего закона управляющей организацией должным образом не была организована эксплуатация централизованных систем отопления вышеуказанного МКД, что привело к неполучению жителями квартир в доме № 155 в нп. Минькино коммунальной услуги по отоплению в полном объёме.

В связи с выявленными нарушениями прокурором Кольского района директору ООО «Кола ЖКХ» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства при организации горячего водоснабжения населения гп. Кола.