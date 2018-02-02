В Минобороны России прошли российско-норвежские консультации

Сегодня в Министерстве обороны России состоялись российско-норвежские консультации.

Повестка дня встречи включала обсуждение актуальных проблем региональной и международной безопасности, ситуацию в Сирии, а также возможные шаги по снижению напряженности, развитию двусторонних мер доверия и предотвращению инцидентов в связи с военной деятельностью.

Стороны также обменялись мнениями по текущему состоянию военных контактов России с Норвегией.

Встреча прошла в конструктивном ключе. Достигнута договоренность о продолжении контактов.