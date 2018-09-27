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Мурманская область. Арктика27.09.18 09:26

В Минпромторге России состоялась встреча министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун

Центральной в обсуждении стала тема горнопромышленного комплекса региона, составляющего основу экономики области. Затронуты вопросы реализации плана по импортозамещению в отношении горнодобывающей техники и обогатительного оборудования, механизмов их поддержки. Губернатор Марина Ковтун рассказала о планах по формированию объединенного ремонтно-сервисного центра по ремонту горной и обогатительной техники в Мурманской области на территории опережающего социально-экономического развития «Кировск». Данная концепция планируется к обсуждению в ноябре на полях Мурманской международной деловой недели.

Глава региона Марина Ковтун подтвердила заинтересованность в создании на территории Мурманской области полигонов общего доступа по испытанию новых технологий и оборудования для промышленной добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых и геологоразведки, планируемых к созданию в рамках государственной программы социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации.

Также в ходе встречи Марина Ковтун представила Денису Мантурову Дмитрия Филиппова, назначаемого на пост министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

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