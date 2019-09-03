В минус: в Мурманской области выпуск куриных яиц уменьшился в 4,6 раза

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь - июль и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в январе-июле 2019 года в Мурманской области составил 1 млрд рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 94,4%. Низкие результаты по сравнению с январем-июлем 2018 года обусловлены сокращением производства скота и птицы на убой (в живом весе) на 7,1%, что связано со снижением поголовья крупного рогатого скота на 7,6%, птицы – на 25,2%, молока – на 3,2% из-за изменения рациона питания коров молочного стада в сельхозорганизациях, выпуск куриных яиц уменьшился в 4,6 раза по причине забоя поголовья кур-несушек.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-июль 2019 года из федерального и областного бюджетов составила 152,9 млн рублей со снижением к аналогичному периоду прошлого года в 1,3 раза. При этом из федерального бюджета направлено 22 млн рублей (53,4% от уровня семи месяцев 2018 года), из областного – 130,9 млн рублей (85,7%).