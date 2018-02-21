В минувшем году комитет государственного и финансового контроля Мурманской области выявил финансовые нарушения на сумму около 22 миллионов рублей

Сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, был заслушан отчет о работе комитета государственного и финансового контроля Мурманской области. С докладом на эту тему выступил председатель комитета Вячеслав Монастырский.

В докладе глава ведомства отметил, что с 2015 по 2017 годы комитетом было проведено 254 контрольных мероприятия, проверены 286 юридических лиц, в числе которых исполнительные органы государственной власти, муниципальные образования, государственные и муниципальные предприятия и учреждения Мурманской области. Основное внимание в сфере финансового контроля уделялось расходованию предоставленных муниципальным образованиям средств межбюджетных трансфертов на софинансирование ремонта и содержания дорог местного значения, на финансирование полномочий субъекта Российской Федерации в области дорожной деятельности и других направлений.

«Объём проверенных комитетом в 2017 году средств областного бюджета более чем в два раза превысил суммарный объём 2015-2016 годов и составил 4,6 млрд рублей, сумма выявленных финансовых нарушений составила почти 22 млн рублей, предъявлено к возмещению в областной бюджет средств на сумму более четырех миллионов», – сообщил Вячеслав Монастырский.

По информации председателя комитета государственного и финансового контроля, в сфере контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок в минувшем году проведено 60 контрольных мероприятий, выявлено 772 нарушения, что превышает аналогичные показатели 2015-2016 годов.

«Рост числа нарушений связан с увеличением количества проведенных комитетом внеплановых проверок по информации исполнительных органов государственной власти региона и контролирующих органов муниципалитетов. За нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере закупок, выявленные в ходе проведения контрольных мероприятий в 2017 году, комитетом привлечены к административной ответственности 95 должностных лиц, наложено штрафов на сумму около 1,4 млн рублей», – подчеркнул Вячеслав Монастырский.