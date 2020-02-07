В минувшем году в Мурманской области брак зарегистрировали более 5 тысяч пар

Подведены итоги работы органов ЗАГС Мурманской области за 2019 год.

По данным, представленным региональным Министерством юстиции, в 2019 году в Мурманской области зарегистрированы 6752 записи о рождении и 8525 – о смерти. В Печенгском районе, ЗАТО г. Североморск, Александровск, г.Заозерск и п.Видяево записей актов о рождении составлено больше, чем записей актов о смерти.

В 2019 году в Мурманской области зарегистрированы 4023 записи актов о расторжении брака. Вступить в брак пожелали 5063 пары.

Помимо оказания государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния работники отделов ЗАГС провели 44 ритуала серебряных и золотых свадеб, читали лекции, готовили к публикации статьи и консультации по семейному законодательству, выступали на радио и телевидении.