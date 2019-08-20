В минувшие выходные в Киркенесе прошла выставка берестяных икон Ольги Кириной

Выставка берестяных икон Ольги Кириной уже не первый раз проходит в Североморской епархии и неизменно вызывает большой интерес и восторженные отзывы у многочисленных посетителей. На минувшей неделе по инициативе Администрации ЗАТО г.Североморск экспозиция уникальных икон была представлена в норвежском городе Киркенесе.

Нужно сказать, что данное событие планировалось давно и стало результатом дружеского партнерства флотской столицы, Североморской епархии и норвежской коммуны Сер-Варангер. В середине девяностых между Североморском и норвежской коммуной было подписано соглашение, давшее старт множеству визитов, обмену опытом и реализации проектов в сфере молодёжной политики, культуры, образования и спорта. В последние годы благодаря реализации нескольких совместных проектов Североморской епархии и мэрии коммуны Сер-Варангер, направленных на почитание православных святынь на территории Норвегии, между двумя северными соседями наладились и духовные связи.

Прошедшая выставка стала ещё одним масштабным совместным проектом, реализовать который удалось благодаря активной поддержке главы ЗАТО г.Североморск Владимира Евменькова, ген. консула РФ в Киркенесе Сергея Шатуновского-Бюрно и мэра коммуны Сер-Варангер Руне Рафаэльсена, предоставившего для выставки помещение галереи «Терминал В» в центре Киркенеса и лично участвовавшего в ее открытии.

Нужно сказать, что особая роль в подготовке и проведении выставки принадлежит самим мастерам-иконописцам Александру и Ольге Кириным, не только предоставивших свои работы, но и принимавших самое активное участие в их доставке, размещении и открытии экспозиции, многочисленных экскурсиях для всех желающих с рассказами о святых, изображенных на иконах и мастер-классами по технике изготовления икон из бересты. А желающих было не мало — за три дня работы выставки ее посетили не только жители Норвегии, но и американцы, немцы, эстонцы и наши соотечественники, находящиеся в Киркенесе.

Главным фоном в дни состоявшегося на норвежской земле праздника православного искусства было радушие и теплый прием, который оказывала как принимающая сторона в лице мэрии, организаторов и лично арт-директора галереи «Терминал В» Любови Кузовниковой, так и Киркенеский приход во имя прп. Трифона Печенгского Мурманской епархии, взявший на себя, по благословению митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, труды по размещению прибывших с выставкой гостей.

Подводя первые итоги, думается можно с уверенностью говорить о том, что сложившиеся дружеские отношения между Мурманской и Североморской епархиями, коммуной Сер-Варангер, ЗАТО Североморск выходят на новый уровень. Благодаря таким событиям как прошедшая выставка берестяной иконы Ольги Кириной не только ширится география этих отношений, но и крепнут особые — духовные связи.