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Мурманская область. Арктика16.07.19 11:51

В мире растёт число голодающих и людей, страдающих избыточным весом и ожирением

Число голодающих людей в последние годы увеличилось. На сегодняшний день от голода страдают 820 миллионов человек. Об этом сообщается в новом совместном докладе Продовольственной и сельскохозяйственной ООН (ФАО), Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР), Всемирной продовольственной программы (ВПП) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Уровень голода растёт в африканских странах – там он достигает почти 20%, в Латинской Америке и Карибском регионе (около 7%) и Азии (12%). Если нынешние тенденции сохранятся, подчеркивают эксперты, то достичь Цели устойчивого развития номер 2 – ликвидации голода – к 2030 году не удастся.

«Изменение климата, экстремальные погодные явления, вооруженные конфликты – главные причины голода. Однако в докладе подчеркивается, что одним из важнейших факторов также являются медленные темпы экономического развития», – сказал президент МФСР Гилберт Хоунгбо, чьи слова цитирует центр новостей ООН. В докладе отмечается, что около 20,5 миллионов детей в 2015 году родились с низким весом. Тем временем, число детей, страдающих задержкой роста, за шесть лет сократилось на 10%.

Одновременно во всех регионах мира растёт число людей, страдающих избыточным весом и ожирением, что также зачастую связано с неполноценным питанием. В 2016 году в мире насчитывалось 2 миллиарда взрослых и 338 детей и подростков с лишним весом, сообщается в докладе. «Меры по борьбе с этими опасными тенденциями должны быть более решительными и масштабными, мы должны укреплять сотрудничество в этой сфере», – заявили главы ФАО, МФСР, ВПП и ВОЗ.

В докладе отмечается, что голод растёт в тех странах, где также отмечается рост социального неравенства. Представителям самых уязвимых групп населения все труднее «вырваться» из бедности и оправиться от последствий экономического кризиса. В докладе также подчеркивается, что у 1,3 миллиарда человек – более 17% мирового населения – нет возможности полноценно питаться. «Эти люди не страдают от голода, но, тем не менее, они недоедают, и у них могут возникать связанные с этим проблемы со здоровьем», – сообщается в докладе.

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