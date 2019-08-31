В Мишуково после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт

В обновленном фельдшерско-акушерском пункте вчера побывали врио заместителя губернатора Мурманской области Оксана Демченко, и.о. министра здравоохранения региона Дмитрий Панычев и глава администрации Кольского района Александр Лихолат.

Осмотрев отремонтированные помещения ФАПа, Оксана Демченко подчеркнула важность обновления таких объектов в отдаленных населенных пунктах для создания необходимых условий получения качественной медицинской помощи на первичном уровне.

Капитальный ремонт помещений фельдшерско-акушерского пункта и его оснащение необходимым медицинским оборудованием и мебелью было проведено за счет средств областного бюджета на общую сумму – более 6 млн рублей в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения».

В структуре ФАПа предусмотрен кабинет фельдшера, смотровой и процедурный кабинеты, перевязочная, помещение для персонала.

Кроме того, при поддержке администрации Кольского района будет оборудовано крыльцо отдельного входа в помещения фельдшерско-акушерского пункта с подъемной платформой для маломобильных групп населения.

Обновление и открытие новых фельдшерско-акушерских пунктов – в числе основных мероприятий инициированного врио губернатора Андреем Чибисом Плана первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение доступности медицинской помощи. В настоящее время в Кольском районе завершается ремонт амбулатории в Молочном, Междуречье и поликлиники в Мурмашах, строится модульный ФАП в Магнетитах, организуются ФАПы в Килпъявре и Туманном.