В Мишуково завершается капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта

Капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Мишуково – один из пунктов плана первоочередных мероприятий по обеспечению доступности медицинской помощи в Мурманской области.

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Мурманской области» из областного бюджета были выделены средства в размере более 6 млн рублей на проведение капитального ремонта помещений фельдшерско-акушерского пункта, а также приобретение медицинского оборудования и мебели для его оснащения.

В настоящее время все работы завершены, мебель и оборудование поставлены, поданы документы для получения лицензии на осуществление медицинской деятельности. Кроме того, при поддержке администрации Кольского района будет оборудовано крыльцо для отдельного входа в помещения фельдшерско-акушерского пункта с подъёмной платформой для маломобильных групп населения.

Открыть фельдшерско-акушерский пункт в Мишуково планируется в начале сентября 2019 года.

Развитие сельской медицины – направление инициированного врио губернатора Андреем Чибисом антикризисного плана в медицине, предусматривающее создание шести ФАПов.