В ММБИ изобрели преступную схему по обогащению избранных?

От источника близкого к правоохранительным органам нашей редакции стало известно, что в настоящее время специалистами соответствующих служб проверяется информация о реализации рядом работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра Российской академии наук (ММБИ КНЦ РАН, институт) мошеннической схемы, связанной с получением так называемых «откатов» от необоснованно начисленных премий участвующим в противоправной деятельности сотрудникам института.

Как рассказал источник, правоохранительными органами проверяется информация о том, что для осуществления мошеннического замысла в ММБИ КНЦ РАН трудоустраивались граждане, фактически не осуществлявшие трудовую деятельность, через которых реализовывались денежные средства в пользу должностных лиц научного учреждения. На открытые зарплатные счета «устроенных» «ценных» сотрудников, проживающих в Санкт-Петербурге, поступали денежные средства в виде заработных плат и премий. Далее, «зарплатные» деньги получателями обналичивались и передавались организаторам мошеннической схемы - должностным лицам ММБИ КНЦ РАН через третьих лиц в Петербурге. Делегированным для посредничества в мошеннической схеме сотрудникам института командировки в город на Неве оформлялись за счёт средств ММБИ КНЦ РАН.

Как сообщил наш источник, за период с 2013-го по 2018 год «мертвыми душами» были получены деньги в сумме более 1 миллиона рублей в качестве зарплаты и около 800 тысяч рублей премий, оказавшихся в итоге в карманах не чистых на руку должностных лиц ММБИ КНЦ РАН.

Отметим, что руководители в ММБИ КНЦ РАН получают официальную зарплату не менее 200 тысяч рублей, при этом рядовой научный сотрудник получает 30-35 тысяч. Такая несправедливость, на наш взгляд, подталкивает молодых специалистов уходить из научной сферы в более доходные места.

В ближайшее время ожидаются процессуальные решения по данным выявленным фактам противоправной деятельности в ММБИ КНЦ РАН, но с учётом либерального характера российского законодательства, перспектива привлечения виновных к ответственности весьма туманна.