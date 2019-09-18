В ММТП девушки осваивают ранее считавшиеся сугубо мужскими профессии

Две выпускницы Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева ФГБОУ ВО «МГТУ» Арина Мельситова и Марина Хомяченко приступили к работе в Мурманском морском торговом порту в качестве электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Никогда прежде на этих должностях в порту представительницы прекрасного пола не трудились.

- У меня дедушка – электрик. Помню, как в детстве мы дома паяли, как-то раз переносили розетку. Может быть, это повлияло на выбор профессии, - говорит Арина.

- А у меня мама связана с этой сферой на руднике в Кировске. Я всегда знала, что это хорошая надежная профессия, поэтому и решила поступать на факультет «Электроэнергетика и электротехника» в колледже имени И.И. Месяцева, - поясняет Марина.

Там девушки и встретились. Оттуда и пришли на практику в ММТП. В порту желанию девушек удивились: всё-таки традиционно принято считать, что электромонтеры – это мужчины. Да и сама по себе работа действительно непростая: причалы, мачты, высоты, да еще если зимой. Но сомневались недолго - инициативу поддержали, тем более, когда увидели стремление девушек освоить профессию и разобраться в её деталях.

- Это был такой эксперимент, - говорит технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев. – И он себя оправдал. Девушки проявили себя как аккуратные работники, которые ответственно относятся к своему делу.

Особых трудностей, по словам девушек, на рабочем месте у них нет. Во всех ситуациях помогает настольная книга электриков «Правила установки электрооборудования» и, конечно же, поддержка коллег.

- Бывает, что не можем открутить какую-нибудь гайку или стянуть провода, но нам всегда приходят на выручку, - говорит Марина.

- А еще стараются оптимально использовать наши возможности. Однажды отправили в подвал искать запасной предохранитель. Сказали, что у меня рост небольшой, так что везде смогу заглянуть, - смеется Арина.

Наставник Марины и Арины Юрий Ульянкин говорит, что если бы пришли, как обычно, парни-стажеры, то с ними все было бы попонятнее, а с девушками непривычно. Но вспоминает, как сам пришел в ММТП учеником, поэтому готов охотно поделиться своим 27-летним опытом:

- Всё зависит от человека. Если есть тяга, то все получится. Видно, что у девушек есть желание и стремление разобраться. Они попали в хороший, дружный коллектив, а он поддержит, - говорит Юрий Анатольевич.

А еще коллеги шутят, что будущим супругам юных портовичек повезло: сами могут поменять любую лампочку и разобраться с проводкой.

- Будем искать таких, кто умеет хорошо готовить и делать уборку, - смеются в ответ девушки.

Сейчас старшие товарищи продолжают вводить новых сотрудников в курс дел и настраивают, чтобы они усиленно готовились сдавать на разряды и допуски. Девушки согласно с коллегами и даже смотрят еще дальше – готовятся к поступлению в МГТУ, чтобы получить высшее образование по своему профилю. Коллеги поддерживают: с таким опытом и стремлением перед ними открыты все дороги.