В ММТП побит рекорд погрузки, который продержался пять лет

Рекордная погрузка в Мурманском морском торговом порту: на причале № 14 грузового района № 2 на борт судна «NAVIOS BEAUFIKS» (класса Capesize), назначением порт Хадера, Израиль погружено 156898 тонн угля. Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году. Тогда он составил 153141 тонны. Уникальная погрузочная операция состоялась, благодаря слаженной работе всех служб порта и партнеров из ОАО «РЖД», обеспечивающих бесперебойную подачу вагонов.

Показательно, что рекорд был установлен в период низких температур. Они не смутили мурманских портовиков, имеющих более чем вековой опыт работы в условиях Арктики: работа шла без остановок и задержек. Как результат - интенсивность обработки судна составила более 30 тысяч тонн в сутки, и это тоже рекордная цифра.

Рекорд стал возможен, в том числе, благодаря применению в порту современной техники и прогрессивных технологий. В частности, при погрузке были задействованы современные отечественные краны «Витязь» с грейферами объёмом 22 кубических метра. Особое внимание уделялось соблюдению требований экологической безопасности.

«Все технологические решения, применяемые в рамках экологической программы и программы технической модернизации АО «Мурманский морской торговый порт», подтвердили свою эффективность и надежность», - отметил генеральный директор АО «ММТП» Александр Масько.

Суда класса Capesize (от англ. «cape» – мыс, «size» – размер) – одни из самых больших в современном торговом флоте. Свое название они получили потому, что из-за своих больших размеров суда не могут проходить через Панамский или Суэцкий каналы и вынуждены огибать мыс Горн Южной Америки или мыс Доброй Надежды на юге Африки. Длина «NAVIOS BEAUFIKS» составляет 289 метров - это почти три футбольных поля. В европейской части России суда таких размеров может принимать и обрабатывать только Мурманский морской торговый порт.

«Рынок крупнотоннажных судов растёт: чем больше тоннаж, тем меньше судозаходов - это экономически выгодно и более технологично, в тоже время это оказывает меньшую нагрузку на окружающую среду. ММТП активно работает с судами такого типа. С начала 2019 года Мурманский морской торговый порт уже обеспечил восемь заходов судов класса Capesize. В прошлом году их было шесть», - подчеркнул Александр Масько.