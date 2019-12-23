В ММТП создана любительская команда по хоккею с мячом

Команда «Торговый порт» одержала свою первую победу в рамках Кубка города Мурманска по хоккею с мячом 2019 года. Портовики разгромили команду «Строитель» со счетом 6:0.

Матч получился зрелищным и богатым на голевые моменты. «Торговый порт» показал отличное владение мячом и высокий уровень игры в нападении, при этом не подпуская соперника к своим воротам. В результате капитан команды Яков Красовский оформил «хет-трик» противнику, а также два гола забил Олег Руднев и успешно пробил в створ ворот «Строителя» Сергей Шамриков.

Стоит отметить, что это была первая официальная игра мурманских портовиков, поскольку команда была создана в преддверии городского чемпионата. Поздравляем с успешным дебютом команду «Торговый порт» и желаем им побед в предстоящих матчах!

Следующую игру наши спортсмены проведут 24 декабря в 20:00 с командой «Автомобилист» на стадионе «Строитель». Приглашаем всех желающих поболеть за мурманских портовиков!

Соревнования на Кубок города Мурманска по хоккею с мячом 2019 года организованы городским комитетом по физической культуре и спорту. Игры проходят среди любителей данного вида спорта, поэтому продолжительность одного тайма составляет 30 минут.