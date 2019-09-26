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Мурманская область. Арктика26.09.19 07:00

В ММТП утвердили «Кардинальные Правила по охране труда»

В Мурманском морском торговом порту прошел комплаенс-семинар, посвященный актуальным вопросам охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. О нововведениях в данной области портовикам рассказали заместитель генерального директора по юридическим вопросам и комплаенс процедурам Виталий Степаков и директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

В сентябре 2019 года на предприятии был издан приказ о повышении ответственности работников за соблюдение требований охраны труда, которым утверждены «Кардинальные Правила по охране труда» АО «ММТП». Специалисты называют их «заповедями безопасной работы».

«Знание и соблюдение портовиками правил безопасной работы обязательно для каждого сотрудника АО «ММТП». Новый, четко сформулированный свод запретов еще раз напоминает о тех важных моментах, которые необходимо соблюдать безусловно», - отметил директор по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП» Алексей Дегтярев.

Согласно Кардинальным правилам, в целях сохранения жизни и здоровья работников акционерного общества вводится ряд четко сформулированных регламентированных запретов при работе на производственной площадке: сотруднику запрещено проводить ремонтные работы на не ограждённом оборудовании, выполнять работы повышенной опасности без оформления наряда-допуска, эксплуатировать не освидетельствованные машины и другие.

Дополнительно, в помощь работникам была разработана и утверждена комплаенс-памятка основных вопросов, на которые должен ответить работник сам себе перед началом производства любых работ, что дополнительно призвано обеспечить безопасность сотрудников общества при выполнении полученного задания.

«Большая часть вопросов направлена на то, чтобы сотрудник чувствовал полную ответственностью за свои действия и был крайне внимателен к себе и своему окружению», - подчеркнул заместитель генерального директора по юридическим вопросам и комплаенс процедурам Виталий Степаков.

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