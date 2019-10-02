В ММТП введён в строй новый погрузчик

Парк специальной техники Мурманского морского торгового порта пополнился новым современным погрузчиком. В рамках программы технического переоснащения мурманские портовики закупили машину немецкой компании «Liebherr».

Колесный погрузчик «Liebherr L538» оборудован по последнему слову техники. На нем установлены универсальная трансмиссия, которая осуществляет плавный разгон без переключения передач, эргономичная кабина с камерой заднего вида, а также управление большинством функций происходит с помощью одного лишь джойстика.

Использование такой спецтехники делает работу докеров-механизаторов более комфортной и безопасной. При этом данная машина является универсальной в портовых условиях. Благодаря своим небольшим размерам и весом порядка 13 тонн погрузчик можно даже поместить в трюм судна. Также благодаря сниженному весу, для погрузчика характерен малый расход топлива, а КПД остается высоким, что повышает уровень соблюдения экологических требований.

Обновление парка специальной техники в порту продолжится в ближайшее время. До конца 2019 года мурманские портовики ожидают поступления трактора компании «Valtra», вилочного погрузчика «Kalmar», колесный погрузчик «Sennebogen» и ещё три ковшовых погрузчика «Liebherr».