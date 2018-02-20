В МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной халатно относятся к ведению книги учёта сообщений о преступлениях

Прокуратурой города Североморска проведена проверка выявления и устранения нарушений закона при приеме, регистрации учёте и разрешении заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях в поднадзорном отделе полиции.

По результатам проверки выявлено более 50 нарушений ч. 4 ст. 148 УПК РФ, когда копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения не поступала в прокуратуру города.

Выявленные прокуратурой нарушения требований норм УПК РФ стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения должностными лицами МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной возложенных на них должностных обязанностей в условиях ненадлежащего ведомственного контроля со стороны руководства отдела за работой подчиненных сотрудников.

Кроме того выявлено более 100 нарушений п.п. 24, 26 приказа МВД РФ от 29.08.2014 № 736 «Об утверждении инструкции о порядке приёма, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях», то есть ненадлежащего ведения книги учёта сообщений о преступлениях.

По результатам проведенной проверки в адрес начальника МО МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной прокуратурой города внесено представление об устранении выявленных нарушений.