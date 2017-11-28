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Мурманская область. Арктика28.11.17 08:55

В Молочненской средней общеобразовательной школе выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Кольского района проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в деятельности муниципального общеобразовательного учреждения «Молочненская средняя общеобразовательная школа». В ходе  проверки прокуратурой района с привлечением специалистов ГУ МЧС России по Мурманской области установлено, что образовательное учреждение «Молочненская средняя общеобразовательная школа» осуществляет деятельность в нарушении законодательства о пожарной безопасности.

В школе допускается блокирование дверей эвакуационных выходов из помещений на улицу, запоры на дверях эвакуационных выходов первого этажа не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководитель организации не обеспечил укомплектованность 6 пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода, исправность огнетушителей. В помещении электрощитовой допускается размещение (складирование) горючих материалов.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в отношении должностного лица заместителя директора образовательного учреждения.

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