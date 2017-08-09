В Молочном к въезду новосёлов готовится новый дом

Сегодня в рамках рабочей поездки в городское поселение Молочный губернатор Марина Ковтун проследила за тем, как готовится к въезду новосёлов дом для зеленоборчан в Молочном. 24-х квартирный дом, куда в скором времени переедут 44 человека, возведён в рамках завершающейся 1 сентября 2017 года программы переселения северян из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Дом закончен и введён в эксплуатацию. Все регистрационные процедуры будут завершены к 20 августа. К тому времени администрации Кольского района и Зеленоборского должны распределить помещения и подготовить договоры социального найма. В конце месяца планируется вручить ключи новосёлам. Дому присвоен повышенный класс энергетической эффективности. Он поквартирно обеспечен приборами учёта тепловой энергии и тепловым пунктом с погодным регулированием. Для учёта тепла на узлах ввода в каждой квартире предусмотрены узлы учёта и регулирования тепловой энергии и теплоносителя на базе теплосчётчиков.

По программе переселения в Мурманской области расселению подлежало более 63 тысяч кв. метров аварийного жилья. Из них на 1 августа расселено 56 тысяч. Построено 46 новых домов, новоселье справили 3,5 тысячи наших земляков. К 1 сентября осталось расселить ещё 322 человека. Дом в Молочном – часть этой работы, рассказала Марина Ковтун.

Как подчеркнула глава региона Марина Ковтун, строительство домов и сроки завершения программы находятся под строгим контролем губернатора, министерства строительства и территориального развития Мурманской области и властей муниципалитета.

Также в ходе рабочей поездки губернатор познакомилась с ходом ремонтов детского сада и школы в поселке, благоустройства дворов и придомовых территорий в Молочном, в частности в рамках проекта «Комфортная городская среда». На эти цели муниципалитету предоставлена субсидия в 1,5 млн рублей. Средства направлены на обустройство двора по улице Гальченко. В перспективных планах – благоустройство небольшой зоны отдыха на озере. Кроме того, по пожеланию жителей местные власти разработали проект устройства на месте старого стадиона футбольного поля и тренажёров для занятий спортом.