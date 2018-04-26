В Молочном северянин ударил своего собутыльника ножом

В дежурную часть ОМВД России по Кольскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что из квартиры, расположенной в доме по улице Торговая в поселке Молочный, госпитализирован 61-летний местный житель с телесными повреждениями в виде колото-резаной раны бедра. Врачи квалифицировали травмы как повлекшие легкий вред здоровью.

Полицейские, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшего и установили, что ранения ему нанесены соседом кухонным ножом. Сотрудники полиции выяснили, что после совместного распития спиртных напитков у мужчин возник словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил нож и нанес им удар потерпевшему.

Сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД России по Кольскому району подозреваемый 1971 года рождения был установлен и доставлен в дежурную часть. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.