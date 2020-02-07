В Молочном состоится праздник «Радость солнцу»

Сегодня, 7 февраля, в гп.Молочный на базе Городского Дома культуры «Гармония» состоится спортивно-познавательный праздник «Роамгуда пяййва» («Радость солнцу»), посвященный Международному дню саамов. Мероприятие проводится в целях ознакомления детей и взрослых п. Молочный с культурой коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саамов.

Откроет праздник красочная театрально-хореографическая зарисовка саамской сказки «Муччесь» о красивой саамкой девушке и злом шамане.

Также для участников подготовлены интеллектуально-познавательные и творческие задания (по квестовой системе): «Саамская головоломка», «Северное творчество», и спортивные состязания: «Прыжки через нарты, с добычей нерпы», «Ловля оленя на аркан», охота на волка «Меткий стрелок», «Оленьи гонки», «Веревочка».

Организатор мероприятия МБУК Городской Дом культуры «Гармония» при информационной поддержке Центра народов Севера.