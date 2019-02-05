В Молочном состоится праздник «Роамгуда пяййва» («Радость солнцу»)

8 февраля в 13 часов в Городском Доме культуры «Гармония» гп.Молочный состоится спортивно-познавательный праздник «Роамгуда пяййва» («Радость солнцу»), посвященный Международному дню саамов. Мероприятие проводится в целях ознакомления детей и взрослых посёлка с культурой коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саамов.

Участников праздника ждёт красочная театрально-хореографическая зарисовка саамской сказки, спортивная и интеллектуально-познавательная программа, основанные на особенностях культуры и быта саамов.

В рамках спортивной программы праздника состоятся состязания «Шаман-Нойд и еврашки», «Прыжки через нарты», «Ловля оленя на аркан», охота на волка «Меткий стрелок», «Гонки на оленьих упряжках» (командное катание на ватрушках).

Также для участников праздника подготовлены интеллектуально-познавательные и творческие задания (по квестовой системе): «Загадки Севера», «Саамское рукоделие», «Северное сияние».

Самым ярким действием мероприятия станет «Костер единения и исполнения желаний». Завершится праздник общим чаепитием с вкусными пирогами.