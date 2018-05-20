В молодежном центре города Апатиты прошло профилактическое занятие с трудными подростками

15 мая на базе МБУМП «Молодежный социальный центр» прошло совместное мероприятие с сотрудниками Апатитского межмуниципального филиала ФКУ УИИ и ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Мурманской области для подростков.



Главная цель мероприятия - профилактика повторных правонарушений среди несовершеннолетних осужденных к наказаниям без лишения свободы.



Участникам занятия был задан актуальный для подростков вопрос: «Мое будущее… какое оно?» С помощью тренинговых упражнений ребята пытались представить образ своего будущего, ставили значимые для себя цели, осознавали, какие ресурсы им нужны для того, чтобы стать успешными и уважаемыми людьми.



Подросткам также были предложены варианты проведения досуга в стенах молодежного центра как возможной социально приемлемой формы саморазвития, а также разъяснена возможность оказания помощи несовершеннолетним в трудоустройстве в летний период.