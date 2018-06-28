В молодёжном центре «Поиск» идет большой ремонт

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда проверил ход ремонтных работ в помещениях молодежного центра «Поиск», являющегося структурным подразделением МАУ МП «Объединение молодежных центров».

Деятельность центра направлена на реализацию программ и мероприятий по формированию здорового образа жизни у молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, профилактику асоциального поведения в молодежной среде.

— Нашу идею создать в каждом микрорайоне города центры молодежного досуга мы с успехом осуществляем уже несколько лет. У этого центра специальная направленность – здесь больше уделяется внимания спорту, танцам и фитнесу. Поэтому и такое просторное помещение, которое нуждается в хорошей вентиляции, — рассказал Андрей Сысоев. — Я уверен, что это будет очень востребованное учреждение.

Контрактом предусмотрен ремонт фасада и кровли, замена оконных и дверных блоков, ремонт инженерных сетей, монтаж охранно-пожарной сигнализации и отделочные работы. В планах — открыть тренажерный и фитнес-зал, большое помещение для выступлений и оздоровительных мероприятий, оборудовать душевые комнаты.

— Сегодня многие представители молодежи увлекаются такими танцевальными направлениями, как хип-хоп и брейкданс, им тоже нужна подходящая площадка, тем более, что ребята ежегодно организуют множество танцевальных мероприятий, различные фестивали, — отметила председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи администрации города Мурманска Татьяна Печкарева. — Для людей с ограниченными возможностями здоровья будут оборудованы специальные комнаты и, конечно, адаптированный вход в здание.

В настоящее время подрядная организация работает с опережением графика —ведутся демонтажные работы, уже заменены оконные блоки, частично выполнены работы по замене сетей канализации, продолжается ремонт рампы и устройство полов внутри помещений.